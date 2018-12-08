Российская журналистка пострадала при разгоне «желтых жилетов» в Париже

Корреспондентка РИА Новости пострадала во время субботних протестных акций в Париже, устроенных «желтыми жилетами», сообщает агентство. Виктория Иванова работала в непосредственной близости от кордона, разделявшего протестующих и полицию, когда в ответ на акт хулиганства со стороны «жилетов» полицейские распылили слезоточивый газ.

«Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа», - рассказала Виктория.

По ее словам, у нее при себе были все средства защиты - маска, шлем, капли в глаза.

Субботняя акция протеста в Париже - одна из наиболее масштабных за последние дни. На днях Le Figaro предрекла подготовку государственного переворота, а организаторов протеста назвала «путчистами».

В настоящее время протестующие кидают камни в полицию, разбирают мостовую, срывают дорожные знаки и всячески провоцируют сотрудников охраны правопорядка. Полиция отвечает слезоточивым газом, задержано более 500 протестующих.

