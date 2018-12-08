Корабль Dragon не сумел с первой попытки пристыковаться к МКС

NASA сообщило об очередной неудаче с американским космическим кораблем Dragon – он не смог пристыковаться к Международной космической станции с первого раза в субботу, 8 декабря. Причиной тому стали проблемы со спутниковой связью.

Как уточнили в NASA, теперь доставка груза будет отложена.

«Dragon отступает к точке ожидания в 30 метрах, поскольку диспетчеры миссии работают над решением проблемы со спутниковой связью», - говорится в сообщении в Twitter.

Эксперты из компании SpaceX подчеркивают, что повторная попытка состыковки произведется через несколько минут. Корабль должен доставить на орбитальную станцию более 2,5 тонн грузов, включая продукты питания и материалы для научных экспериментов.

Запуск ракеты-носителя Faclon 9 с кораблем Dragon был запущен в среду, 5 декабря. Однако произошел инцидент - Falcon 9 не сумела самостоятельно приземлиться, после чего упала в океан.