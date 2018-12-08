Под Ростовом школьники избили сверстника до потери сознания из-за одежды: видео

В одной из школ города Новошахтинска Ростовской области школьники зверски избили своего сверстника. Как уточняет портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 29 ноября.

Сообщается, что пострадавший 14-летний подросток лишь пару дней проучился в этой школе. Он якобы оскорбил сверстника из параллельного класса, который, в свою очередь, пожаловался двум одноклассникам. Подростки решили разобраться в ситуации после уроков.

По данным портала, завязалась драка, в результате которой оскорбивший другого подросток потерял сознание и получил травмы головы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, в настоящее время по поводу инцидента ведется проверка.