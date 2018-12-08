Матвиенко предложила передать полномочия по профилактике алкоголизма регионам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пятничном заседании СФ, обсуждавшем проблематику профилактики и борьбы с алкоголизмом, включая вытрезвители, предложила передать полномочия по их организации и работе регионам, так как «у каждого региона свои традиции и особенности, поэтому обязанности между органами соцзащиты и полицией могут быть распределены по-разному». Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос вытрезвителей поднял глава комитета палаты по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, до сих пор нет конкретного решения, кто за них должен отвечать - Министерство здравоохранения или МВД. Оказалось, по словам Матвиенко, что браться за эту работу не хочет ни одно из ведомств.

«В итоге решения нет», - констатировала спикер Совфеда.

Как заявила Матвиенко, законодательный акт необходим, так как «можно осуждать людей, но это не означает, что государство должно быть с ними жестоким».

На заседании было предложено использовать опыт Татарстана, который, по словам Матвиенко, успешно решает проблему. Однако полномочий организовывать работу вытрезвителей у республики нет. Поэтому сенаторы предложили передать функцию регионам, но подключить к ее выполнению структуры МВД.

«Будет единая цепочка: взяли на улице, поместили, проконтролировали нахождение с точки зрения безопасности персонала, направили карточку участковому, посмотрели, что происходит в семье, и так далее. И тогда выстраивается нормальная цепочка профилактики алкоголизма», - предложил сенатор Олег Мельниченко.

Матвиенко поддержала идею, добавив, что надо дать регионам соответствующие полномочия, иначе они не смогут расходовать на организацию вытрезвителей бюджетные средства.