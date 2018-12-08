В Госдуме отреагировали на фото Порошенко рядом с солдатом с эмблемой СС*

В Госдуме отреагировали на очередное фото украинского президента: Петр Порошенко на своей странице в Facebook разместил фотографию с солдатом ВСУ, облаченным в форму с эмблемой СС*, сообщает РИА Новости.

«Здесь уже речь идет не только о нелюбви к России. Это плевок в первую очередь в сторону Европы. Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез», - заявил депутат Государственной думы от Крымского региона Андрей Козенко.

Козенко заявил также, что есть множество международных документов, по которым ЕС может и обязан привлечь «зарвавшегося Порошенко» к ответу.

Ранее появилось сообщение, что Порошенко в субботу, 8 декабря, разместил на личной странице фото с солдатом, у которого на форме отчетливо видна эмблема дивизии СС* «Мертвая голова» - танкового соединения, участвовавшего во многих сражений Второй мировой войны. В настоящее время скандальное фото удалено.

Как организация СС* - в переводе «отряды охраны» - была создана в 30-е годы прошлого века. Первоначально «отряды» предназначались для охраны лидера Третьего рейха, однако вскоре их «охранные функции» распространились на охрану концентрационных лагерей и массовую ликвидацию тех, кто не подпадал под расовую теорию нацистов. На поле боя, когда на заключительном этапе войны «охранные отряды» массово отпрявляли на фронт, эсэсовцы себя никак не зарекомендовали.

*СС - организация, запрещенная в РФ

