Порошенко предложил закрыть порты США и Европы для российских кораблей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для российских кораблей необходимо закрыть вход в порты США и Европы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Как уточнили в пресс-службе украинского президента, Порошенко подчеркнул, что «оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия».

«Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский союз», - сказал он.

Вместе с тем Порошенко добавил, что ситуация в Азовском море якобы касается и США.

Украинский лидер сообщил, что проход через Керченский пролив «заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС».

«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», - заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.