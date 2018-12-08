Порошенко предложил закрыть порты США и Европы для российских кораблей
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для российских кораблей необходимо закрыть вход в порты США и Европы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Как уточнили в пресс-службе украинского президента, Порошенко подчеркнул, что «оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия».
«Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский союз», - сказал он.
Вместе с тем Порошенко добавил, что ситуация в Азовском море якобы касается и США.
Украинский лидер сообщил, что проход через Керченский пролив «заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС».
«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», - заключил Порошенко.
Ранее сообщалось, что 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.