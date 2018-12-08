Житель Донецка узнал в задержанном украинском моряке своего мучителя из СБУ

Житель Донбасса обратился в СУ ФСБ РФ и сообщил, что узнал в одном из задержанных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков человека, который пытал его в Бердянске.

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», - заявил на брифинге глава Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

Представитель ведомства отметил, что правоохранительные органы Донецка заинтересовались этой информацией.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщили об угрозах погранкатеров Украины применить оружие на поражение против российских судов в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.