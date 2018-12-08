В Париже задержали около 500 «желтых жилетов»
Французская полиция арестовала около 500 протестующих на улицах Парижа, где не прекращаются акции протеста против роста цен на бензин. Так называемые «желтые жилеты» закидывают полицейских камнями, громят витрины магазинов, банки и припаркованные автомобили, сообщает телеканал BFMTV. Для пресечения беспорядков власти приняли решение вывести на улицы бронетехнику.
«Мы уже задержали 481 человека в Париже, 211 человек помещены под стражу», - заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Ранее правительство Франции согласилось заморозить цены на топливо, но от этого протесты не прекратились. Наоборот, количество их участников выросло в геометрической прогрессии.
Французы протестуют с 17 ноября. Изначально мирные акции быстро переросли в ожесточенные столкновения с силовиками. Неспокойно в столице, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах. Вслед за автомобилистами на улицы вышли школьники и студенты. Главная достопримечательность Франции, Эйфелева башня, закрыта для посещения.