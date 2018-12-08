В «благоустроенной» больнице в Волжском установили картонные коробки вместо тумбочек

В больнице № 1 города Волжского в палатах вместо тумбочек установили картонные коробки. Информацию об этом распространил пользователь социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что в 2018 году руководство лечебного учреждения получило 9,5 милиона рублей на благоустройство больницы.

«Если ты думал, что дно давно пробито, вот тебе свежачок. В самой большой больнице № 1 г. Волжского (население 326 тысяч) вместо тумбочек в палатах установили картонные коробки. Напомню: в этом году руководство больницы получило 9,5 миллиона рублей на усовершенствование. Нанотехнологии в чистом виде», - написал возмущенный пользователь.

Ранее в соцсетях волну возмущения вызвал видеоролик, снятый в Калининграде. На записи был запечатлен мужчина, который скончался прямо во дворе местной больницы. По словам свидетелей происшествия, медиков звали на помощь, однако они не спешили к человеку, который чувствовал себя плохо.