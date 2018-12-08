Путин и Нетаньяху обсудили необходимость совершенствования российско-израильского военного взаимодействия

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора Нетаньяху проинформировал своего собеседника о деталях проводимой израильскими ВС операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. В свою очередь, Путин затронул тему необходимости совершенствования российско-израильского военного взаимодействия.

Российский лидер также заявил о важности обеспечения стабильности в районе проведения операции вооруженных сил Израиля на границе с Ливаном.

Кроме того, главы двух стран условились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи.