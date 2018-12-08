Google прекращает поддержку старых смартфонов на Android

Компания Google прекращает обновления смартфонов на базе операционной системы Android 4.x Ice Cream Sandwich. Это связано с тем, что этой версией системы ОС Android управляет менее 1% активных устройств Android. Кроме того, операционке уже семь лет, сообщает портал Phone Arena.

Суть решения Google в том, что смартфоны и планшетные компьютеры с установленными на них Android 4.x перестанут получать АРК от Google Play Services после версии 14.7.99.

Таким образом, пользователи не смогут обновлять приложения, загруженные в гаджеты из Play Store.

Google рекомендует разработчикам ориентироваться на уровень АРI 16 и выше, так как он подходит абсолютному большинству современных устройств Android.