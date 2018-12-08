ФСБ раскрыла содержание обнаруженных на украинских кораблях документов

На борту задержанного за незаконное пересечение российской границы украинского катера «Никополь» был обнаружен контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно». Такое заявление сделал глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», - приводит Шишов текст документа.

Представитель Федеральной службы безопасности также рассказал, что артиллерийские установки на задержанных кораблях были заряжены и находились в приведенном к бою состоянии.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщили об угрозах погранкатеров Украины применить оружие на поражение в отношении российских судов в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.