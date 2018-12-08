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В ФСБ рассказали, какие цели преследовала Украина во время провокаций в Черном море

Роман Захаров
12:53 08.12.2018
В ведомстве напомнили о регулярных заявлениях украинской стороны о необходимости уничтожения Крымского моста.
В ФСБ рассказали, какие цели преследовала Украина во время провокаций в Черном море
Фото: AvakovArsen, twitter.com

Основные провокационные нападки со стороны Украины были направлены на строительство и эксплуатацию Крымского моста. Такое заявление сделал первый замглавы департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский.

«Главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», - сказал он.

Вице-адмирал также напомнил, что от украинской стороны «регулярно звучали заявления на различных уровнях» о необходимости уничтожения Крымского моста.

Ранее в ФСБ рассказали о том, что ВМС Украины с августа этого года угрожали применить оружие на поражение в отношении российских судов в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

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