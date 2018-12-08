В ФСБ сообщили об отсутствии заявки со стороны украинских ВМС на прохождение Керченского пролива

Во время осмотра задержанных кораблей ВМС Украины на них были обнаружены вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект. Соответствующее заявление сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Как информирует ФСБ, в ходе осмотра выяснилось, что артиллерийские установки находились на украинских кораблях в заряженном и приведенном к бою состоянии.

В ведомстве также рассказали, что перед инцидентом 25 ноября украинские суда не подавали заявку на прохождение Керченского пролива ни за 48, ни за 24, ни за четыре часа до захода. В сообщении отметили, что во время задержания моряки ВМС Украины были ранены осколками обшивки корпуса катера.

По информации спецслужб, после инцидента в Керченском проливе правом одного телефонного звонка воспользовались лишь десять из 24 задержанных граждан Украины. Силовики подчеркнули, что ко всем арестованным морякам украинских ВМС обеспечен допуск консулов.

«Украина пытается представить задержанных моряков военнопленными, но они обвиняются по уголовным статьям», - сказано в сообщении ведомства.

При этом в ФСБ отметили, что украинцы не могут быть военнопленными, так как Москва и Киев не находятся в состоянии войны.

Также в ведомстве рассказали, что в ФСБ обратился житель Донецка, опознавший в задержанном после инцидента в Черном море сотруднике СБУ человека, пытавшего его в Бердянске.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ рассказали об угрозах погранкатеров Украины применить оружие на поражение в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.