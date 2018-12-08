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На форуме социальных инвестиций в Петербурге рассказали о реализации программы «Родные города»

Павел Кутаренко
13:17 08.12.2018
На ежегодный форум социальных инвестиций в Санкт-Петербург съехались эксперты в области благотворительности, партнеры программы, грантополучатели и волонтеры.
Фото: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге на форуме «Родные города» подвели итоги более двух тысяч официальных инициатив. Они объединяют усилия волонтеров и возможности крупных компаний. Такой симбиоз помогает решать задачи по всей стране.

Для того чтобы правильно раскрасить будущего большого серого слона, Марку нужно как следует постараться. Ему, как и всем другим подопечным единственного в России Центра социальной адаптации и обучения взрослых людей с аутизмом, необходимы время и внимание.

Каждые выходные к этим ребятам приходят сотрудники компании «Газпром нефть». С одними вместе работают в мастерских, с другими занимаются дома, чтобы их родные могли немного отдохнуть и сделать свои дела.

«Для человека с аутизмом другой человек и взаимодействие, коммуникация с ним - это самое главное, если можно сказать, лекарство. С другой стороны, и сотрудники компании получают новый социальный опыт, избавляются от многих стереотипов», - пояснила исполнительный директор Центра «Антон тут рядом» Зоя Попова.

За пять лет реализации программы социальных инвестиций «Родные города» одна из крупнейших нефтедобывающих компаний страны поддержала более двух тысяч разнообразных проектов - от помощи людям с ограниченным возможностями по всей стране до создания школьного телевидения под Оренбургом или центра ремесел в далеком Ноябрьске, где детей учат делать уникальные витражи из битого стекла.

«Мы хотим создать улучшенную среду для наших сотрудников и вообще для всех жителей городов и поселков, в которых мы работаем, где прежде всего размещены наши производственные мощности. Главная цель - сделать жизнь людей лучше!» - заверил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Каждый год в Петербург на итоговый форум социальных инвестиций приезжают эксперты в области благотворительности, партнеры программы, те, кто уже получил гранты на свои проекты, и те, кто только хочет их получить, а также лучшие волонтеры компании.

«Живя среди людей, если ты хочешь называться полноценным членом общества, ты должен внести что-то полезное в его развитие», - поделился своим мнением волонтер, посол программы «Родные города» Дмитрий Буслович.

Кстати, тех сотрудников, кто свое свободное время тратит на то, чтобы помогать другим, уже более 4,5 тысячи человек.

«Я хочу поблагодарить не только всех волонтеров, но и всех наших грантополучателей и многолетних партнеров за эту вашу инициативность, активность, небезразличие и за то, что вы находите время, чтобы делать важные и добрые дела!» - рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В этот раз впервые были выбраны послы программы «Родные города». Ими стали не только лучшие волонтеры, но и те, кто каждый день на своем месте работает на благо других. В далекой ханты-мансийской библиотеке, в омской школе или в петербургском музее, делая жизнь лучше.

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