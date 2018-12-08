Володин предупредил об угрозе новой волны сирийских беженцев
Делегация Государственной думы РФ прибыла в Тегеран для участия во II парламентской конференции по вопросам безопасности.
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua, Globallookpress
Дальнейшее затягивание с решением гуманитарного кризиса в Сирии и бездействие на фоне новых террористических угроз могут привести к возобновлению потока беженцев. Таким мнением поделился спикер Государственной думы Вячеслав Володин с участниками конференции в Тегеране.
«Наибольшую обеспокоенность вызывает катастрофическое положение мирных сирийских граждан на подконтрольных западной коалиции территориях», - пояснил Володин.
В столице Ирана в эти дни проходит II конференция спикеров парламентов. Кроме России, своих представителей на встречу направили Афганистан, Пакистан, Китая и Турция. За круглым столом они вместе обсудят возможности для дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также варианты противодействия терроризму.