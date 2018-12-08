В ФСБ рассказали о последствиях захвата Украиной сейнера «Норд»

Действия украинской стороны по захвату экипажа рыболовецкого сейнера «Норд» показали наличие угроз безопасности российских граждан в акваториях Черного и Азовского морей, а также на территории Крыма. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский.

Кроме того, провокационные шаги Киева создают угрозу свободе судоходства, добавил вице-адмирал.

«Особо необходимо отметить незаконность действий украинских пограничников по захвату 25 марта текущего года рыболовецкого судна "Норд" и его российского экипажа. Напомню: капитан Горбенко Владимир Николаевич до сих пор удерживается украинскими властями», - рассказал Вольский, выступая на брифинге в Москве.

Инцидент с участием российских рыбаков произошел в марте этого года. Украинские пограничники задержали крымский сейнер «Норд» под российским флагом в нейтральных водах, сообащет РИА Новости. Команду корабля удерживали в плену более полугода, прежде чем моряки вернулись на родину.

Капитан судна Владимир Горбенко до сих пор остается на территории Украины. Ранее стало известно, что суд над ним в очередной раз был отложен.

Все это время украинская сторона пытается хоть как-то нажиться на инциденте. Сейнер «Норд» не раз выставляли на аукцион, однако все попытки продать судно с треском проваливаются.