В ФСБ РФ рассказали об угрозах погранкатеров Украины применить оружие на поражение в Азовском море

Пограничные суда Украины с августа этого года провокационно угрожали применением оружия на поражение при приближении к ним российских кораблей менее чем на 3,5 км. Такое заявление сделали в Федеральной службе безопасности РФ.