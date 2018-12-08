СМИ сообщили о намерении британских спецслужб усилить давление на Россию

Спецслужбы Соединенного Королевства собираются усилить давление на российских бизнесменов, которые якобы являются приближенными к руководству РФ. В настоящий момент известно о шести предпринимателях, попавших в этот список.

Как пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на осведомленный источник, Лондон намерен уменьшить россиянам «пространство для маневра и ведения дел», а также ограничить их передвижения по территории Европы.

Собеседник издания отметил, что список уже был представлен премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В него входят Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также братья Аркадий и Борис Ротенберги.

Напомним, собиравший в России секретную информацию в пользу британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта этого года в городе Солсбери. В случившемся Лондон бездоказательно обвинил Москву, что спровоцировало крупный международный скандал с последующим введением санкций в отношении РФ. В свою очередь, в Кремле категорически отвергают все обвинения Британии.