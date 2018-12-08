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Эксперт рассказал об опасности резко подешевевшей красной икры

Ян Брацкий
11:13 08.12.2018
В этом году количество выловленного тихоокеанского лосося превысило 677 тысяч тонн.
Фото: pixabay

Бывший руководитель Информационного агентства по рыболовству Алексей Савельев прокомментировал «Звезде» новость о существенном снижении стоимости красной икры. Эксперт рассказал, как правильно выбрать деликатесный продукт и избежать отравления фальсификатом.

«Выбирая красную икру к новогоднему столу обратите внимание на то, как она законсервирована. Это должна быть жестяная банка и заготавливается икра только в районах промысла на Дальнем Востоке. Очень тщательно изучите надписи и даты на банке. Дата должна быть между июнем и октябрем текущего года. Это как раз сроки в которые проводится лососевая «путина».

Это единственная гарантия того, что вы не приобретете фальсификат, прошлогоднюю икру или вообще Бог знает, что. Вся остальная икра, в том числе закатанная в пластик и упакованная в центральных регионах сраны, а тем более продающаяся на развес - это блеф», - заверил потребителей Савельев.

В этом году дальневосточные рыбаки выловили рекордное количество тихоокеанского лосося. Переработчики не справлялись с объемами поступающей рыбы и в некоторых случаях просто выбрасывали ее.

По мнению главы Росрыболовства, рекордные показатели артелей существенно снизили традиционно высокую стоимость красной икры.

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