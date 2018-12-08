«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре

В Кремле чествовали лауреатов премии Русского географического общества. Про них точно можно сказать: энтузиасты без границ. Их экспедиции - всегда вопреки всему и на благо всем. Президент вручил награды историкам, географам, журналистам и фотографам, чьи проекты помогают раскрыть красоту и уникальность природы и культуры. Ради этого исследователям пришлось столкнуться с медведями в дикой природе или опуститься на дно водохранилища. Зато теперь они поднялись, фигурально выражаясь, на пьедестал почета.

Полет длиной почти в семьдесят лет. Переданный по ленд-лизу самолет «Дуглас» С-47 в боевых действиях Великой Отечественной не участвовал. Он потерпел крушение в 1947ом, на крайнем севере, в таймырской тундре. На борту был экипаж и двадцать шесть пассажиров. В ходе аварийной посадки летчик Максим Тюриков сумел ювелирно посадить машину. Все остались живы. Самолет, почти целый, так и остался в тундре. Спустя десятки лет к Дугласу выдвинулась экспедиция Русского географического общества. Исследователи нашли его и транспортировали в Красноярск.

«Мы обнаружили записи карандашом в фюзеляже изнутри, список пассажиров, описание их переживаний. Все удивительно сохранилось. Даже масло из двигателей шло, воздух тех времен был в колесах», - рассказал «Звезде» председатель Красноярского краевого отделения РГО

Игорь Спириденко.

Сегодня в Кремле участники похода к борту Тюрикова берут высшую награду. Премию Русского географического общества за лучшую экспедицию по России вручает президент РФ Владимир Путин.

Президент отмечает еще одну работу - лучший медиапроект - документальный фильм «Медведи камчатки». Больше полугода съемочная группа жила рядом с дикими животными и наблюдала за медвежьими семьями.

«Я действительно был в этих местах, смотрел. Здесь медведи там медведи, когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как то перемещаться. А ребята жили с ними семь месяцев. Это интересно захватывающе и полезно, потому что такая работа позволяет понять кто мы такие, откуда и куда мы идем. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно. Это и есть один из элементов национальной идентичности», - заявил на церемонии Путин.

Премия за достижения, открывающие людям Россию. Престижную награду Русского географического общества вручают ученым, исследователям природы и географии нашей страны, авторам образовательных и просветительских проектов. Награду за подводные исследования Рыбинского водохранилища получают дайверы под руководством Константина Богданова.

Вот уникальные кадры из фильма «Затопленный край», который наш канал снимал совместно с РГО и разведывательно-водолазной командой Богданова. Водолазы несколько лет изучают затопленные в Рыбинском водохранилище святыни Мологского края - это монастыри, усадьбы, дома прошлых столетий, и даже чудом сохранившееся предметы интерьера. Настоящая русская Атлантида! На основе полученных материалов исследователи создают 3D модели тех мест до затопления.

«Самый яркий объект, который мы обнаружили, это полностью сохранившаяся набережная усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловна. Мы думали везде так. Нет. Например монастырь Югская Дорофеева пустынь - мы обнаружили, как раз, чего мы не нашли в документах. То что он был взорван и разобран по кирпичику», - рассказывает руководитель проекта затопленные святыни Малоокского края Константин Богданов.

В этот раз победителями стали лауреаты в семи номинациях. Всего же на получение премии РГО поступило более пятисот заявок. Участники - жители и России, и других государств. Первые места взяли несколько проектов в области цифровых технологий. В онлайн гербарии МГУ собраны изображения и метаданные почти всех видов флоры России. В фондах - свыше миллиона образцов. Лучшим в области путешествий стал веб-сервис, на котором можно записаться волонтером и отправиться работать на мероприятия по всему миру.

Специальный приз жюри уходит волонтерскому проекту по сохранению затопленного храма-маяка в Крохино. Молодые люди из разных уголков страны приезжают в вологодскую область, чтобы восстановить храм, ушедший под воду во время строительства Волго-Балтийского водного пути.

«Понятие малой родины и абсолютно естественное искреннее желание украсить ее, спасти что-то, спасти память когда нету помощи - это очень важный импульс не только для тех кто там, но и для других», - говорит режиссер Никита Михалков.

Церемония награждения лауреатов премии РГО - это не только вручение призов. Атмосферы празднику добавляет выступление Ляйсан Золоторевой. Девочка исполняет отрывок из эпических произведений и играет сразу на нескольких национальных музыкальных инструментах.

Вместе с премией РГО в Кремле вручают награды и победителям фотоконкурса «Самая красивая страна». Снимки которые завораживают с первого взгляда. Глядя на них, думаешь, как вообще можно так сфотографировать. Макросъемка животных, природа с необычного ракурса, подводный мир. Авторы - лауреаты фотоконкурса «Самая красивая страна» словно переносят зрителя туда, где сделаны фотографии

Любители и профессионалы, чьи работы показывают природу, флору и фауну России. Их фотографии всегда привлекают внимание своей необычностью. Сегодня из лучших выбирают самых лучших. В жюри - знаменитые общественные деятели, режиссеры, фотографы и президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу. Победителя в первой номинации – «Россия с высоты птичьего полета» - он награждает лично.

«В нашем конкурсе профессиональный взгляд должен говорить о том, что понравится всем. Во всяком случае многим. Это не искусствоведческая вещь, это то что должно нести информацию о нашей стране. Ты можешь считать свою жизнь состоявшейся, если побываешь вот в этих местах нашей страны, и все они отмечены фотографиями», - говорит глава Минобороны.

Уже почти три месяца идет прием работ на следующий, пятый, юбилейный фотоконкурс. В нем будет отдельное творческое состязание – «Самая красивая страна глазами детей». Юные фотографы от пяти до 16 лет соревнуются в пяти номинациях.