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Принц Гарри обвинил старшего брата в разрушении его супружеской жизни

Ян Брацкий
10:49 08.12.2018
По данным британских СМИ принц Гарри абсолютно не воспринимает критику в отношении своей супруги.
Принц Гарри обвинил старшего брата в разрушении его супружеской жизни
Фото: Stephen Lock ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Британские журналисты узнали о разладе в отношениях принца Гарри и его старшего брата Уильяма. Принц обвинил наследника королевского престола в том, что он разрушает его отношения с женой – Меган Маркл. Скандальную историю опубликовал британский таблоид The Sun.

По словам собеседника, на которого ссылается издание, причину конфликта между особами королевских кровей, стоит искать в событиях 22-летней давности, когда погибла их мать леди Диана.

Гарри, который чувствует свою вину за те роковые события старается опекать супругу, ограждая ее от всякой критики и сплетен, сообщает газета.

«Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган. Он чрезвычайно чувствителен и часто видит проблемы или негатив там, где их нет», - приводит издание слова своего собеседника.

Ранее британские газеты вышли с сенсационными заголовками о ссоре между братьями. Внезапный переезд Гарри и его супруги из Кенсингтонского дворца журналисты также связали с напряженными отношениями в королевской семье.

Позже двор опроверг все сплетни, объяснив, что молодая пара переехала на новое место жительства ради приватности.

Однако журналисты пишут, что черная кошка пробежала не только между братьями. Их жены Меган Макрл и Кейт Мидлтон тоже практически не общаются между собой.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже в автомобильной катастрофе. Мерседес в котором она находилась вместе со своим поклонником Доди-аль-Файедом врезался в бетонную опору тоннеля у набережной Сены. Доставленная в госпиталь принцесса Уэльская скончалась спустя два часа.

Причины смертельного ДТП до сих пор не ясны и породили множество конспирологических теорий.
 

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