Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
В субботу в Московском регионе ожидается от 4 до 9 градусов ниже нуля.
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В субботу, 8 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег и гололед. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
По информации синоптиков, температура воздуха в российской столице в дневное время составит -4…-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -9.
В Подмосковье днем температура составит -4…-9 градусов, ночью ожидается -9…-14 градусов.
Кроме того, в регионе будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.