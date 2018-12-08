В Петербурге более 160 человек эвакуированы из-за пожара в научном центре

Более 160 человек были эвакуированы из горящего научного центра радиологии и хирургических технологии в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул в клиническом корпусе центра.

Пожарные подразделения, которые были вызваны к месту возгорания, оперативно потушили пламя на площади в десять квадратных метров.

В результате пожара никто из персонала научного центра и его посетителей не пострадал. На месте ЧП работают представители пожарной лаборатории, которым предстоит установить истинные причины возгорания.

