В Петербурге более 160 человек эвакуированы из-за пожара в научном центре
В результате возгорания никто не пострадал.
Фото: 78.mchs.gov.ru
Более 160 человек были эвакуированы из горящего научного центра радиологии и хирургических технологии в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул в клиническом корпусе центра.
Пожарные подразделения, которые были вызваны к месту возгорания, оперативно потушили пламя на площади в десять квадратных метров.
В результате пожара никто из персонала научного центра и его посетителей не пострадал. На месте ЧП работают представители пожарной лаборатории, которым предстоит установить истинные причины возгорания.