Десятки жилых домов в Барнауле остались без тепла

В Барнауле в двадцатиградусный мороз без отопления остались 11 тысяч человек. В одном из районов города произошла крупная авария на теплотрассе. Из-за нее батареи стремительно остывают не только в десятках многоквартирных домов.

Под отключение попали два детсада, две школы и три медицинских учреждения.

Местные власти уверяют, что место прорыва трубы найдено и ремонтная бригада уже устраняет проблему. Подачу тепла обещают возобновить к двум часам дня по Москве. В Барнауле будет уже вечер.

