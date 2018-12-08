Китай первым в истории отправил луноход на обратную сторону Луны. Космический аппарат «Чанъэ-4» должен приземлиться на южном полюсе спутника Земли в начале января.

Его цель - кратер Фон Карма. Он является самым неизученным местом на Луне и интересен ученым - прежде всего потому, что мог быть образован гигантским астероидом миллиарды лет назад.

Управлять луноходом напрямую с Земли будет невозможно. Сигналы с нашей планеты не достигают обратной стороны Луны. Связь будут поддерживать с помощью спутника-ретранслятора, который вывели на лунную орбиту заранее, в июне.

В дальнейшем Китай планирует доставить на обратную сторону Луны модуль с семенами картофеля и горчицы для проведения биологического эксперимента под названием «Лунная мини-биосфера», который разработали 28 китайских университетов.