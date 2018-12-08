Рыбак выловил в Тихом океане партию наркотиков на несколько миллионов долларов

Рыбак на Маршалловых островах в Тихом океане достал из воды партию кокаина на четыре миллиона долларов США. В сети угодил необычный улов из многочисленных пластиковых пакетов в которых содержалось 48 килограммов наркотика.

Полицейские, которых мужчина вызвал к побережью, отметили профессиональную упаковку запрещенного груза и доставили его в штаб-квартиру местного шерифа.

На островах отсутствуют специализированные судебно-медицинские лаборатории, однако у местной полиции сомнений нет, так как подобные «сюрпризы» на атолле Кваджалейн находили и раньше, сообщает радиостанция RNZ.

В настоящее время сотрудники Агентства по борьбе с распространением наркотиков США помогают местным правоохранителям. Они же проведут анализ порошка.

Последняя крупная партия зелья на Маршалловых островах была обнаружена в 2004 году. Тогда к берегу прибило сотни килограммов отравы. По итогам расследования, более десяти местных жителей обвинили в распространении кокаина и осудили на различные сроки лишения свободы.

Год спустя у берегов островов потерпел крушение катер груженый наркотиками, которые еще долго находили купающиеся на местных пляжах.

