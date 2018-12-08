Правительство Британии пригрозило Мэй отставкой

Правительство Великобритании предупредило премьер-министра страны Терезу Мэй о том, что ей придется покинуть занимаемый пост в случае если британский парламент не одобрит существующий проект соглашения с Евросоюзом, а новый не удастся согласовать.

Как сообщает The Daily Telegraph, в ближайшие дни кабинет министров попытается убедить своего руководителя добиться лучших условий соглашения по Brexit от Брюсселя.

По информации газеты, голосование по утвержденному на саммите ЕС проекту документа состоится 11 декабря. Если парламент выскажется против, а новых уступок добиться не получится, то, скорее всего, Терезе Мэй придется уйти с занимаемой должности.

Напомним, 25 ноября Евросовет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта следующего года. Для этого документ должны одобрить Европейский парламент и британские законодатели.