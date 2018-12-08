Шестеро погибших и более 100 пострадавших: опубликовано видео последствий давки на рэп-концерте в Италии

Шесть человек погибли, еще 120 получили ранения во время давки, которая произошла на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона. Инцидент случился после того, как неизвестный распылил в воздухе некий спрей, предположительно, из перцового баллончика.

Как пишет Corriere della Sera, со ссылкой на рассказы очевидцев, в тот момент когда посетители клуба, где проходило мероприятие, в панике попытались покинуть заведение, выяснилось, что запасной выход заблокирован. В свою очередь, охрана начала гнать толпу обратно, что еще больше усугубило ситуацию.

Отмечается, что всего в здании в момент ЧП находились около 1000 человек.

Журналисты также сообщают, что врачи оценивают состояние десяти пострадавших, как тяжелое.

Ранее в Сети было опубликовано видео давки, произошедшей в Москве во время концерта известного рэпера.