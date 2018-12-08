«Бригада будущего» ВСУ получила на вооружение старую советскую технику

Украинских морпехов из «бригады будущего» вооружат боевой техникой недалекого прошлого, а именно советскими танками Т-80 и модернизированными бронетранспортерами БТР-70.

О создании особого подразделения в военно-морских силах Украины в начале ноября отрапортовал ее командир, полковник Николай Палас, сообщает РИА Новости.

Помимо «современной» боевой техники времен Советского Союза на вооружение «бригады будущего» поступают новинки украинского оборонпрома: бронеавтомобили «Варта», ПТРК «Стугна-П», а так же стрелковое вооружение, прошедшее процедуру глубокой модернизации.

«В итоге новое соединение будет олицетворять все высокие стандарты, которым следует каждое подразделение ВСУ», - завил Палас.

Тем временем обстановка в вооруженных силах Украины далека от образцовой. Не считая устаревшей техники, большинство из которой было произведено еще в советские годы, на лицо моральное разложение личного состава.

Об этом не так давно докладывал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Согласно его отчетам, с начала вооруженного конфликта на юго-востоке, небоевые потери ВСУ составили более десяти тысяч человек.

Морально-психологическое состояние военных стремительно ухудшается. В армии процветают неуставные отношения, пьянство и алкоголизм. Участились случаи дезертирства и самоубийств. На этом фоне неудовлетворительное состояние боевой техники отходит на второй план.