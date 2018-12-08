«Пиар перед выборами» - эксперт прокомментировал введение Литвой санкций против РФ

Литва старается поддержать Украину по всем вопросам. Такое мнение высказал экономист, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя заявление литовского президента Дали Грибаускайте о том, что страна ввела антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе.

Эксперт при этом отметил, что действия официального Вильнюса являются предсказуемыми.

«Особенно все ужесточилось после событий на Украине, и Литва старается поддерживать ее по всем вопросам. Такая жесткая позиция Литвы обусловлена историческими событиями», - приводит RT слова политолога.

Болкунец также полагает, что Литва ввела ограничительные меры одной из первых, так как в стране скоро начнутся президентские выборы, в ходе которых будут разыгрывать антироссийскую карту.

«Но я не думаю, что это будет единая позиция всех стран ЕС, потому что некоторые государства выразили скептическое отношение к ситуации в Керченском проливе», - подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко рассказала о введении в отношении РФ санкций из-за инцидента в Керченском проливе.