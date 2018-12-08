В Южной Корее скоростной поезд сошел с рельсов

В Южной Корее 14 человек пострадали при сходе с рельсов скоростного поезда. Все они доставлены в лечебные учреждения с незначительными травмами.

Как сообщает агентство Yonhap, следовавший из Каннына в Сеул состав потерпел крушение спустя пять минут после отправления. В момент инцидента в поезде находились 198 человек.

Стоит отметить, что с рельсов сошли почти все 10 вагонов скоростного поезда. В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину ЧП.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии.