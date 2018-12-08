Цена на красную икру упала в два раза

Стоимость красной икры в декабре упала в два раза. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Падение цены традиционного новогоднего деликатеса он связывает с богатым уловом лососевых в этом году.

Ранее стало известно, что перерабатывающие предприятия Приморья не справляются с объемами поставляемой рыбы.

«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн. Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам», - заявил Шестаков.

Улов тихоокеанского лосося в этом году превысил 677 тысяч тонн. Это почти в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщает РИА Новости. Всего же, объем вылова рыбы в России в текущем году может превысить пять миллионов тонн.

По оценкам Росрыболовства это станет новым постсоветским рекордом.