Лавров назвал провокацией действия украинских военных катеров в Керченском проливе

Ситуация на Украине и провокация Киева в Керченском проливе стали центральными темами, которые сегодня обсуждали в Милане на Совете министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. На все обвинения по этим вопросам, а они, казалось, сыпались со всех сторон, глава российского МИДа Сергей Лавров уже в который раз пытается объяснить - России не в чем оправдываться, непростая ситуация на Украине дело рук киевской власти, а инцидент с украинскими военными катерами и вовсе спланированная провокационная акция. Причем, добавляет Лавров, в Москве не понимают, почему все эти выходки режима Порошенко остаются не просто без внимания западных стран, но и зачастую оправдываются.

«Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество. Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», - заявил Лавров.

Еще одна тема повестки - угрозы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кстати, накануне члены НАТО единогласно эту идею Вашингтона поддержали. В этой связи глава российского дипведомства сказал, что это ни что иное, как попытка похоронить еще один важный международный договор. И в случае ее успеха больше всего беспокоиться о собственной безопасности придется именно странам Евросоюза. Этот вопрос поднимался и во время встречи Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Она согласна - договор является ключевым элементом европейской безопасности и его полное выполнение в интересах всех сторон. Но слова - словами, а вот во что вся эта история выльется на деле - пока неясно.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

В среду, 5 декабря, стало известно, что экипажи и катера Пограничной службы ФСБ России, которые принимали участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, будут награждены почетной грамотой Государственной думы РФ.