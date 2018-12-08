Разработчики аэротакси объяснили причины его падения в «Сколково»

Слишком долгий перерыв между прогревом двигателей и взлетом мог стать причиной аварии тестого аппарата аэротакси в «Сколково». Седьмого декабря в инновационном центре состоялась презентация первой в мире лаборатории городских полетов, которую аккредитовали городские власти, сообщает пресс-служба «Сколково». Электролет продержался в воздухе около минуты, но набрать высоту так и не смог.

«Данное падение - первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим», - отметил директор по развитию «Бартини дизайн» Илья Ханыков.

По его словам анализ возможных причин и технических показателей полета займет некоторое время. После этого компания-разработчик внесет необходимые изменения в алгоритм работы прототипа.

Цель проекта по созданию лаборатории городских полетов – внедрение нового вида транспорта в городскую черту и подготовка необходимой инфраструктуры для вертикальных взлетов и посадок. В будущем использование аэротакси должно уменьшить дорожные заторы на улицах мегаполиса, сократить время поездок и улучшить состояние окружающей среды.

«До мая 2022 года мы планируем проработать все необходимые регламенты и требования, откатать инфраструктуру. И после подведения финальных итогов наши партнеры смогут выходить на рынок с полностью готовым продуктом», - рассказал сити-менеджер «Сколково» Максим Шейфель.

До этого предстоит протестировать летательные аппараты в различных режимах работы, объединить более 25 технологий и добиться, чтобы робот самостоятельно подключался к зарядным станциям и летал под управлением интегрированной в службу гражданской авиации системы.

На первоначальном этапе стоимость производства одного аэротакси обойдется в 250 тысяч долларов. Снижение цены должно произойти одновременно с ростом спроса на аппараты.

