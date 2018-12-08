В автоконцерне УАЗ рассказали, когда появится «Патриот» с АКПП

Российский автоконцерн УАЗ намерен в 2019 году представить модель «Патриот» с автоматической коробкой передач. К дилерам внедорожник поступит позже, однако когда именно это произойдет, в настоящий момент неизвестно.

Как сообщается на странице автопроизводителя в социальной сети «ВКонтакте», на машину установят шестиступенчатую АКПП 6L50 французской компании Punch Powertrain с максимальным входным моментом 450 Нм. Под новую коробку автомат будет переделана система охлаждения двигателя: там появится одноклапанный термостат, который позволит жидкости циркулировать по малому кругу - через отопитель и трансмиссию. При этом отмечается, что «автоматом» оснастят лишь версии «Патриота» со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про.

Как пишут некоторые СМИ, цена внедорожника будет начинаться от 764 000 рублей, однако официального подтверждения этой информации пока нет.