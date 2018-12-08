WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о вмешательстве России в выборы в США

Организация WikiLeaks, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер просят суд в Нью-Йорке отклонить иск демократов о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Документы опубликованы в электронной базе суда.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США подал иск в суд. Ответчиками выступает Россия, Главное управление Генштаба ВС РФ, президент США Дональд Трамп и другие.

По мнению демократов, штаб Трампа сотрудничал с представителями России и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании бывшего кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

С этой целью якобы были взломаны компьютеры комитета, а украденная информация была опубликована в общем доступе.