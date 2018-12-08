Назван действенный способ быстрого похудения

Исследователи техасского университета рассказали, как похудеть без тренировок за пару выходных.

Ученым удалось выяснить, что эффект от тренировки средней интенсивности может длиться в течение нескольких дней. Часовая тренировка лабораторных мышей снижала их аппетит на 6 часов и стимулировала более быструю потерю веса, так как их метаболизм ускорялся на ближайшие 48 часов, и организм сжигал больше калорий.

Как сообщает журнал Molecular Metabolism, результаты эксперимента позволили предположить, что послетренировочный отдых в выходные не влияет на метаболизм, уровень сахара в крови и аппетит человека, если он тренировался в пятницу. Также соответственно более длительный отдых способствует «удлинению» эффекта.

Между тем, ученые из гарвардской Медицинской школы выяснили, что находящийся в состоянии покоя человеческий организм сжигает в вечернее время на 10% больше калорий, чем утром. Но работает это, только если совпадают биологический ритм человека и реальное время суток.