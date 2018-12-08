Лавров назвал условие для переговоров по мирному договору с Японией

Продолжению переговоров России и Японии на тему мирного договора поспособствует признание японской стороной итогов Второй мировой войны.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ напомнил собравшимся о соглашении российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «придать дополнительный импульс» переговорам о мирном договоре на основе советско-японской декларации 1956 года.

Лавров рассказал, что в соответствии с ней, «мирный договор должен быть заключен прежде, чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было».

«Заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что невозможно обсуждать мирный договор без этого.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ определились с кругом лиц, которые будут заниматься работой над мирным договором между странами. Это будут спецпредставители президента и премьера соответственно.