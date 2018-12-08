Появился тизер финальной части «Игры престолов»

В сети опубликован тизер заключительного, восьмого сезона популярной фэнтезийной саги «Игра престолов». В минутном ролике демонстрируется стол с картой Вестероса и фигурками волка, дракона и льва.

На видео с северной части карта обрастает льдом, с южной — воспламеняется.

«Огонь и лед. Финальный сезон "Игры престолов" начнется в апреле», — подписан ролик.

Ранее в Сети появилось необычное видео со съемок «Игры престолов». Ролики были сняты в режиме замедленной съемки. На кадрах актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер, вместе с коллегами устроила мастер-класс по фырканью.

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» назначена на 2019 год. Точная дата пока неизвестна. Картину снимают с 2011 года, сейчас на счету «Игры престолов» 38 премий «Эмми».