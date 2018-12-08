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В Сирии рассказали о подготовке олимпийского резерва

Алексей Савелов
06:01 08.12.2018
Большая надежда в этом возлагается на русскоязычных тренеров.
В Сирии рассказали о подготовке олимпийского резерва

В Сирии разработали и реализуют специальную государственную программу по возрождению массового спорта и подготовке чемпионов для олимпийских игр.  Сирийские спортсмены принимали участие во всех международных стартах, каждые два года проводятся детские соревнования. Несмотря на все трудности, за семь лет войны, в стране не прекращался национальный чемпионат по футболу.

Участники юношеской сборной по плаванию готовятся к соревнованиям в Дамаске. И на нее возлагают большие надежды.

«Война конечно нас затормозила, отбросила, конечно, очень далеко назад. Мы плавали и в ледяной 16-и градусной воде, и без электричества, и под обстрелами», - говорит Юлия аль-Себе, тренер по плаванию.

Однако в Сирии уже уверены - пора уже стране готовиться к Олимпийским играм. И тренеры «с русскими корнями» оказались тут как нельзя кстати. Как и множество других наших бывших соотечественников, они привязаны к Сирии не деньгами, а семьями.

Юлия никуда не уезжала, даже когда боевики окружили столицу. А мама Жанны водила дочь на занятия даже тогда, когда мины падали прямо на этот стадион. Говорит, каждый раз сердце обрывалось, когда гремело. Но любовь дочери к спорту оказалась превыше всего.

И стадион и дворец водного спорта строили советские специалисты, либо сирийцы, но по советским образцам, и поэтому, когда здесь находишься, совершенно невозможно избавиться от впечатления, что ты где-то в российском городе, наподобие Екатеринбурга или Волгограда.

Вот так, на чужбине, но как у себя дома, усилиями двух народов куется успех в большом спорте  - маленькой, но очень целеустремленной страны.

Сирийская юношеская сборная по плаванию готовится к выступлениям на Юношеских олимпийских играх-2022 в сенегальском Дакаре. Тренируются молодые спортсмены в бассейне, построенном еще в 1973 году советскими специалистами. Занятия не прекращались ни на день, даже в разгар войны. Детям приходилось плавать в ледяной воде, без освещения, и обогрева. Порой приходилось тренироваться даже под обстрелами боевиков.

Основная претендентка на место в сборной на ЮОИ-2022 - Жанна Коку. Всего за несколько лет упорных тренировок девушка добилась впечатляющих результатов. На детских соревнованиях для соотечественников, проходивших в этом году в Казани Жанна вошла в восьмерку лучших.

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