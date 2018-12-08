Американские СМИ рассказали о новейшем «супероружии» российского спецназа

Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия по заказу ФСБ России создало новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, который станет «новым супероружием» российского спецназа.

Автор американского издания The National Interest в своем тексте отмечает, что специализация данного оружия не зависит от стандартизированных нормативов, признанных в качестве успешных характеристик флагманских моделей вооружений, которые используются в России и мире в данный момент.

Речь идет о том, что, как пишет в статье автор, 12,7-миллиметровые патроны предназначены именно для ликвидации целей даже при касательном попадании и стрельбе сквозь стены, что является более значимым в работе оперативных сотрудников ФСБ, чем вес, точность или дальность стрельбы автомата.

Тактическая универсальность разработки также подчеркивается тремя типами боеприпасов: патронами с бронебойной пулей, пробивающими бронежилеты и укрытия, дозвуковыми патронами для использования с глушителем и патронами с легкими алюминиевыми пулями с максимально останавливающим действием.

Подытоживая, The National Interest отмечает, что автомат будет ограничено применяться в ближних боях подразделениями ФСБ России и при проведении контртеррористических операций.

Ранее то же издание рассказало о преимуществах российских «танков-убийц». Авторы статей назвали неоспоримые плюсы Т-72, Т-80 и Т-90. Как пишет журнал, эксперты отмечают особенную «живучесть и смертоносность» этих боевых машин.