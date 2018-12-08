Внедорожник на скорости 150 км/ч влетел в стену в Москве: видео

В Тюменском проезде в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

Еще двое молодых людей и девушка были госпитализированы с различными травмами.

Внедорожник Mitsubishi Outlander на скорости 150 км/ч врезался в бетонную стену. После столкновения машина загорелась.

По предварительной информации, за рулем машины был 16-летний молодой человек. Также, предположительно, люди в машине находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.