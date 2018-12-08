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Назван блокирующий развитие шизофрении витамин

Егор Левин
04:18 08.12.2018
Развивающийся плод полностью зависит от количества полезных веществ в организме матери, поэтому их достаток у нее способствует предотвращению развития болезни.
Назван блокирующий развитие шизофрении витамин
Фото: pixabay

Новорожденные с дефицитом витамина D рискуют получить развитие шизофрении в будущем. Причем процент возрастает до 44, чем у детей с обычным уровнем биологически активных веществ.

Нейробиологи Кливлендского института мозга выяснили, что нехватка витамина D может быть причиной появления психического расстройства. Шизофрения характеризуется галлюцинациями, бредом и когнитивными нарушениями. Развивающийся в организме матери плод полностью зависит именно от этого витамина, получение женщиной достаточного количества вещества поспособствует предотвращению развития болезни. Текст исследования ученых опубликовал портал Eurekalert!.

В исследовании нейробиологов приняли участие более 2600 людей с диагнозом «шизофрения».

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