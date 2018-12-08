Порошенко опубликовал фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС*
Пользователи Сети рассмотрели на форме одного из солдат эмблему танковой дивизии СС «Мертвая голова»*.
Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook «патриотичное» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников.
Пользователи Сети рассмотрели на форме одного из солдат эмблему танковой дивизии СС «Мертвая голова»*.
СС - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Члены организации занимались террором и убийством людей на почве расовой принадлежности.
Нюрнбергский трибунал признал преступниками всех участников формирования.
*СС - запрещенная в России организация.