Порошенко опубликовал фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС*

Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook «патриотичное» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников.

Пользователи Сети рассмотрели на форме одного из солдат эмблему танковой дивизии СС «Мертвая голова»*.

СС - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Члены организации занимались террором и убийством людей на почве расовой принадлежности.

Нюрнбергский трибунал признал преступниками всех участников формирования.

*СС - запрещенная в России организация.