В Раду внесли законопроект о проверке у психиатра кандидатов в президенты

В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает на обязательной основе проверять у психиатра и нарколога кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент в пятницу. Документ подразумевает изменения в закон «О выборах президента Украины». Авторами инициативы выступили лидер Радикальной партии Олег Ляшко и ряд народных депутатов.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде одобрили законопроект «О прилегающей зоне Украине». Речь идет о расширении морской зоны страны в Черном море сразу на 12 миль. За него проголосовали 244 депутата.

В рамках законопроекта морские пограничники ВМС Украины получили разрешение открывать огонь без предупреждения при существовании угрозы нападения на их корабли.