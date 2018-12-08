Российские водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы»
Специальное обозначение уже не является гарантом привлечения внимания участников дорожного движения.
Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
С российских водителей автомобилей с шипованными шинами с 8 декабря снимается обязанность устанавливать на машины специальный знак «Шипы».
Он стал более неактуальным по причине определения возможностей автомобиля, в том числе его потенциальной опасности, другими факторами, к примеру, загруженностью или наличием вспомогательных электронных систем. То есть установка знака на современных автомобилях в любом случае не позволит участникам дорожного движения полноценно понять характер их движения. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому знак «Шипы» на автомобилях упраздняется ввиду своей неактуальности.