Науэрт рассказала об ожиданиях от работы в ООН

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт рассказала, что с нетерпением ждет начала работы постпредом США при ООН, и поблагодарила госсекретаря Майка Помпео. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я не могу дождаться, когда продолжу продвигать интересы американского народа в постпредстве США при ООН, если меня утвердят», - написала Науэрт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назначает новым постоянным представителем в ООН официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Должность официально станет вакантной в конце года, когда его покинет действующий постпред США при ООН Никки Хейли.

После назначения кандидатуры президентом США должность должна будет пройти одобрение в сенате.

Хзер Науэрт, в прошлом телеведущая, занимает должность заместителя госсекретаря и официального представителя госдепартамента.