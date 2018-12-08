Науэрт рассказала об ожиданиях от работы в ООН
Представитель госдепартамента Хезер Науэрт рассказала, что с нетерпением ждет начала работы постпредом США при ООН, и поблагодарила госсекретаря Майка Помпео. Об этом она написала в своем Twitter.
«Я не могу дождаться, когда продолжу продвигать интересы американского народа в постпредстве США при ООН, если меня утвердят», - написала Науэрт.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назначает новым постоянным представителем в ООН официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Должность официально станет вакантной в конце года, когда его покинет действующий постпред США при ООН Никки Хейли.
После назначения кандидатуры президентом США должность должна будет пройти одобрение в сенате.
Хзер Науэрт, в прошлом телеведущая, занимает должность заместителя госсекретаря и официального представителя госдепартамента.