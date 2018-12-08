Трамп назвал Тиллерсона «глупым как пробка»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критические заявления бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона в свой адрес. В ответ американский лидер заявил, что последнему в свое время не хватало «умственных способностей» для выполнения своих обязанностей.

Трамп отметил, что гордится Майклом Помпео, занимающим пост секретаря в данный момент.

«Его предшественник, Рекс Тиллерсон, не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я не смог достаточно быстро от него избавиться. И он был ужасно ленив», — написал Трамп в своем Twitter.

Его ответную реакцию вызвали слова Тиллерсона о том, что американский лидер является человеком, «действующим инстинктивно» и «довольно недисциплинированным и не любящим читать».

Тиллерсон также назвал Вашингтон «злобным городом». На прощальной встрече с сотрудниками Госдепа после своего увольнения он призвал бывших коллег хотя бы раз в день проявлять благожелательность, поскольку в Вашингтоне, по его мнению, и так хватает «подлости».