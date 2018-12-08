На территории «Сколково» потерпел крушение прототип аэротакси: видео

В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что летательный аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег.

По словам разработчика, устройство могло отключиться из-за продолжительного ожидания старта испытаний, сообщает РИА Новости.

Точная причина крушения пока не установлена.

ООО «Проект Бартини» создано в ноябре 2015 года в Москве. Компания является резидентом инновационного центра «Сколково» и специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Кроме того, предприятие занимается производством летательных аппаратов, строительством автомобильных дорог, разработкой ПО и пр.